Monzas on traditsiooniliselt toimunud üritus, mis kannab nime «Rally Show» ning Hyundai on olnud selle pikaaegne toetaja. Sestap, teades, et seal lõppeb ka tänavune autoralli MM-sarja hooaeg, plaanitakse midagi fännidele, kes saaks sealt erilise elamuse. Nõnda tehakse tööd, et nende i20 WRC-autosse istuks Itaalias mõni tuntud sportlane.