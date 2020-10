49-aastane roolikeeraja teab Belgia MM-etappi võõrustava Ieperi ralli olusid kui oma viit sõrme, sest on seal osalenud tervelt 22 juhul. Loix on nautinud ka suurt edu, tõustes rekordilised 11 korda poodiumi kõrgeimale astmele, tänu millele kutsutakse teda Härra Ieperiks.