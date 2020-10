Barcelona peatreener Messi kesistest esitustest: vähemalt on ta õnnelik

Viimases kahes voorus on lepitud ainult ühe punktiga ning viimati alistuti võõrsil 0:1 Getafele. Peatreener Ronald Koeman polnud oma hoolaaluste tegutsemisega rahul, kuid väga kriitiliselt ei julge ta Messi suunal öelda. «Mul ei ole tema suhtumise kohta midagi öelda. Ta esitused võiksid küll paremad olla, aga vähemalt on ta õnnelik ning soovib endiselt kaptenina Barcelonat esindada,» selgitas hollandlane.

Juventus on selles kohtumises Koemani hinnangul favoriit ja suursoosik ka kogu Meistrite liiga võitmiseks. Tegemist on väga üllatava avaldusega, kuna Messi üks kriteerium oli meeskonnas püsimiseks, et tuleb taaskord tiitlite nimel heidelda. «Kui oled Barcelona, siis soovid alati võidelda võidukarikate eest, seda nii Hispaanias kui ka Euroopas. Pean siiski tõdema, et me ei ole mingid favoriidid, kuid võime endiselt kaugele jõuda.»