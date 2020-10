Schumacheri peal testitud meditsiinilist tehnikat kasutatakse koroonaviiruse vastu võitlemiseks

Menasche'd tuntakse ka ravimaailma pioneerina, kes püüab meditsiini kogu aeg arendada. Nõnda kasutaski prantslane esimest korda möödunud sügisel Schumacheri peal uut võtet, kus ta siirdas sakslase südamesse terveid rakke, mis asendavad juba kahjustada saanud osakesi. See pidavat aitama legendaarse piloodi närvisüsteemi taastamisele.

Ta sooritas sama protseduuri ka tänavu kevadel ja nägi, et patsiendi seisund läheb tänu sellele paremaks ja otsustas seda kasutada ka teistes olukordades. «Selgus, et see on väga turvaline ja tegelikult pole see sugugi nii keeruline. Siirdatavates rakkudes on põletikuvastased omadused,» tõdes mees Inglismaa meediale ning otsustas seda kasutada ka koroonaviirusega nakatunud patsientidel.

Prantsusmaa doktor selgitas, et uus koroonaviirus tekitab inimese kehas põletikulise reatsiooni ning halvimal juhul lõppeb see fataalselt. «Minu protseduur aitab põletikku vähendada ja uuring tõestas, et nii nagu Schumacheril ei tekita see ka teistes inimestes mingeid kõrvalnähtusid,» selgitas Pariisi ülikooli doktor.

Sakslase olukorrast on teada väga vähe, sest pärast 2013. aasta viimastel päevadel toimunud suusaõnnetuses peaga vastu kivi kukkumist ja raskete peavigastuste saamist pole Schumacheri avalikkuse ees nähtud.