Magnus Kirt vahetab 11 aasta järel spordiklubi

«Võrreldes minu eelmise koduklubiga on Audentes rohkem kergejõustikule suunatud ning siinne süsteem toetab ala harrastamist,» selgitas Kirt. «Audentese spordikeskuses olen treeninud juba pikalt, kuid spordiklubiga liitumine võimaldab mulle veelgi paremaid tingimusi tipptasemel treenimiseks: saan aastaringselt visata oda, joosta, ujuda ja akrobaatikat teha.»

Doha MMi hõbedamehe sõnul on Audentese spordiklubi uuendustele avatud ning käib ajaga kaasas, et pakkuda tasemel tingimusi ka kodumaal. «Uueks hooajaks loodan siin teha väga hea ettevalmistuse ning soovin võistlusperioodil jälle konkurentsivõimeline olla,» lisas ta.

«Magnuse liitumine Audentese spordiklubiga on meie jaoks väga suur rõõm. Ta on aastaid Audentese spordikeskuses treeninud ja spordiklubiga liitumine on tore jätk meie koostööle. Soovime spordiklubina pakkuda parimaid treeningutingimusi nii lastele, noortele kui ka tipptasemel sportlastele. Kindlasti innustab tema eeskuju noori usinamalt treenima ja lisab väärtust meie klubile,» lisas Audentese spordiklubi juhataja Peeter Tishler.