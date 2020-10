Kalev/Cramo naaseb platsile, kuid pikk paus jättis mitmes mõttes jälje

«Kuigi VTB liiga reeglite järgi võivad negatiivse testivastuse andnud mängida, siis suhtluses terviseametiga selgus, et meil pole mõistlik Venemaale sõita ja peame jääma kodumaal isolatsiooni. Sellest tingituna said mängijad individuaalselt treenida, teha metsajooksu. Pärast kahte negatiivset testi saime ka saalis käia: ükshaaval ja kahekaupa, erinevate korvide all,» selgitas Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask ERRi spordiportaalile.

Ta lisas, et koroonatestide arv on aja jooksul tõusnud. Kogu võistkonda kontrollitakse iga nelja päeva tagant. «Need, kes seda ninatorkimist on saanud omal nahal kogeda, teavad, et see pole mõnus. See jätab jälje,» märkis Kask.