Suur samm: noorjalgpallur siirdub Eesti tugevuselt kolmandast liigast Itaalia tippklubi süsteemi

Ta lisas, et oli testimist pikalt oodanud: «Itaallased on tõeline jalgpallirahvas. Sellises seltskonnas oli meeldiv olla ja sellepärast olin valmis ka võimalusel ka tagasi minema.»

Novembris 17. sünnipäeva tähistav Kivila on sel hooajal mänginud esiliiga B-s ehk Eesti tugevuselt kolmandas liigas Welco esindusmeeskonnas 22 mängu ja teeninud 1965 minutit. Kirjas on viis nullimängu.

«Kuna huvi on tuntud üle aasta, on mul olnud aega, et peas asjad läbi mõelda,» kommenteeris Kivila oma valmisolekut välismaale siirdumiseks. «Ise usun, et olen valmis ja saan hakkama. Eks näis.»