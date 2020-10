Uskumatu ⟩ Jüri Jaansoni omaaegne rivaal sihib Tokyo olümpial ajaloolist saavutust

Kolmapäeval Norras toimunud pressikonverentsil teatas 44-aastane sõudja, et vähem kui aasta pärast toimuv OM on tema järgmise hooaja peaeesmärk. «Mõtlesin selle otsuse üle kaua ning peamine põhjus oli, et 27 aastat kestnud karjääri jooksul olin ma esimest korda lähedal lõpetamisele. See oli tõesti esimene kord, kui mõtlesin teha midagi muud, näiteks olla kodus.»

Otsuse teeb enam märgiliseks asjaolu, et märtsis kinnitas Tufte, et kui Tokyo olümpiat tänavu ei toimu, siis ta lõpetab oma sportlaskarjääri. Tokyos on Tufte võistlustules Norra paarisaerulise neljapaadi koosseisus.

Koondise peatreener Johan Flodin, kes on Tufte treeningutel silma peal hoidnud, tõi välja, et vanameistri tase pole aastatega langenud. «Mitte midagi pole halvemuse poole liikunud. Ta on täpselt sama heas vormis, kui 2012. aastal,» ütles Flodin.

Tufte auhinnakapis on kaks olümpiakulda ühepaadil (2004 Ateena ja 2008 Peking) ning paarisaerulisel kahepaadil saavutatud hõbe (2000 Sydney) ja pronks (2016 Rio de Janeiro).

Tuftest saaks Tokyos võisteldes esimene meessõudja, kes osalenud seitsmel suveolümpial. 3

Ateena olümpiamängude medalitseremoonia. Hõbemedali teenis Jüri Jaanson (sinises), kullale tuli Olaf Tufte (keskel) ja pronksmedali sai kaela bulgaarlane Ivo Janakiev. FOTO: MATI HIIS/SLOL/Scanpix

Just Ateenas teenis Jaanson oma esimese olümpiamedali, kui pidi finaalis tunnistama vaid norralase paremust. Veel 500 meetrit enne finišit oli Jaanson 0,4 sekundilise eduga liider, kuid ülitugeva lõpuponnistuse teinud Tufte edestas eestlast lõpuks 2,1 sekundiga.

Neli aastat hiljem Pekingis osales Jaanson koos Tõnu Endreksoniga kahepaadil ning sai samuti kaela hõbemedali. 1990. aastal maailmameistriks tulnud eestlane osales kokku kuuel olümpial.