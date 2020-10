Leok teenis motokrossi MM-etapil Belgias punkte

Üle pika aja said stardist kolmekesi ees minema Prado, Gajser ja Antonio Cairoli. Kolmik sõitis koos seni kuni Gajser kukkus ja seitsmendale kohale langes. Seejärel võitlesid esikohale Prado ja Cairoli, sel korral tuli võitjana sealt välja hispaanlane. Cairoli lõpetas sõidu teisena ja tugeva sõidu lõpu teinud Gajser kolmandana.

Etapi kokkuvõttes tuli Leok üheteistkümne punktiga 15. kohale. Etapivõidu teenis 47 punktiga Jorge Prado, teine oli 45 punktiga Tim Gajser ja kolmas 38 punktiga Antonio Cairoli. Sarja kokkuvõttes on Leok 62 punktiga 22. kohal. Liidrina jätkaval Gajseril on koos 533 punkti, teisel kohal on 478 punktiga Cairoli ja kolmandal kohal 476 punktiga Prado.