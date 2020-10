Soomlasest olümpiavõitja toonitas, et koroonaviirus kätkeb tippsportlasele suurt ohtu

Niskanen toob välja, et kuigi tervise hoidmine on tippsportlase jaoks esmatähtis, on see algaval hooajal koroonaviirust silmas pidades eriti oluline. «Viirusesse nakatudes on võimalik, et sinu kopsude mahutavus kahaneb jäädavalt. See tähendab kestvusaladel osalevatele sportlastele suurt ohtu. Me peame viirusega koos elama ja seda austama,» ütleb Niskanen intervjuus YLEle.