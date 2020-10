Pettunud Shaunae Miller-Uibo nõuab kergejõustikubossidelt vastuseid

22-aastane Naser eemaldati ajutiselt tippspordist alates juunist, kui teda süüdistati selles, et ta ei olnud dopinguküttidele kättesaadav. Nädala alguses tühistas WA distsiplinaarkomisjon aga selle otsuse. Põhjenduseks öeldi, et vahele jäänud testi ümbritsenud kõmu oleks võinud pidada koomiliseks, kui see poleks olnud niivõrd tõsiste tagajärgedega.