Endine Tartu Rocki mänedžer: aja küsimus, millal saalid on jälle puupüsti täis ja elatakse kaasa

Kusjuures, Tanoka lepingu allkirjastamine oli samuti omaette teema. Kuna iga minut oli konkurentidest tingituna arvel, siis juhtus nii, et ühel laupäeva hommikul kella 8 paiku sõitsime koos Priit Kaasikuga Riho Illaku uksele koputama, et paluda lepingule juhatuse esimehe allkirja. Olen seisukohal, et Priit, kes oli tol hetkel spordiklubi nõustaja ning kelle eestvedamisel loodi Tartu Ülikooli Korvpallikool, oli nii antud juhtumi korral kui ka üldises korvpallialases protsessis kahtlemata suureks abiks.

Aasta 2009: Tanoka Beard (vasakul) ja Kevin Lyde. Korvpalli meistriliigas kohtusid Tartu Rock (valgetes särkides) ja BC Kalev / Cramo. Mängu võitis Tartu Rock tulemusega 80:62. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Mis ajaks võiks realiseeruda teie suur Arena Tartu projekt?

Oi, nii kiiresti kui võimalik (naerab). Eks ole näha, ei kujuta üldse ette millal, see on rohkem poliitiline küsimus. Oleme deklareerinud, et me ei näe siin ainult sporti, spordi osakaal Arenal võiks olla suurusjärgus 30%. Tegelikult on palju muid üritusi sinna sisse võimalik viia ja see ilmselgelt teeks selle Tartu elu hoopis mitmekesisemaks kultuurilises plaanis. Teeme omalt poolt parima, et see ikkagi realiseeruks kunagi.

Mis teid Tartu juures enim köidab, et olete valmis selle arengusse nii palju panustama?

Tartu on 30 aastat kodulinnaks olnud ja kus sa siis ikka panustad, ikka kodulinna. Tartu on ju mõnus linn. Arvan, et aja küsimus, millal asjad hakkavad jälle seda rada pidi minema, et saalid on rahvast jälle puupüsti täis ja elatakse kaasa. Seda tunnet tahaks veelkord tunda.

Eestis on korvpalli mängitud nüüd 100 aastat, kellest koosneks Sinu unistuste viisik läbi aegade?

Olen lugenud neid intervjuusid ja see on nii keeruline küsimus. Sest viisik ju üksi ei mängi, tavaliselt peaks olema kaks viisikut. «Ühe» peal peab kindlasti olema Tiit Sokk. «Kahte» on keeruline öelda, aga näeksin isegi Tanel Teini, sest ta suutis visata, aga oli ka mängujuhina väga hea, mängis mõlemat positsiooni suurepäraselt. Samas võiks hoopis (Aivar) Kuusmaa kõrvale tuua, kes oli väga-väga hea viskaja? Keeruline moment. Kui on kümme meest, siis saadki valida, eks. «Nelja» peale paneksin Müüri (Martin Müürsepp). «Viie» peale paneksin Janar Taltsi, ta on ikka suurepärane keerutaja. Tema antropomeetrilised näitajad võib-olla ei toetaks seda, pikkust ainult 2.06, aga nii osavalt nagu tema selg ees mängis ja samas oli ohtlik tagant ka – selliseid väga palju ei ole. Nüüd jääb veel number «kolm». Kelle ma siia panen? Parima püstoli ja motiveerija Gert Kullamäe.

Kelle paneksid treeneripingile?

Oi, kui keeruline! Sokku ei saa ju panna treeneripingile, mõtlen Tiitu ennast ja Gerti samuti mitte, mõlemad on algviisikus. August Sokku ma nii palju ei teadnud. Paneksin Indrek Visnapuu, ülipädev asjatundja. Kõrvale paneksin (Paavo) Russaku ja (Tõnu) Lusti ja (Jüri) Neissaare või noorema generatsiooni esindajad (Toomas) Kandimaa ja (Heiko) Rannula, siis on Tartu punt koos (naerab).

Aasta 2006: pildil peatreener Algirdas Brazys (vasakul) ja Meelis Pastak. 30. mail lõppesid Eesti meistrivõistlused korvpallis. Finaalmängus kohtusid BC Kalev/Cramo ja TÜ/Rock. Meistritiitli võitis BC Kalev/Cramo punktiseisuga 69:68. Püssirohukeldris toimus korvpallimeeskonna TÜ/Rock ja fännide hooaja lõpupidu. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS