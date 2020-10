Ogier'le palju pahameelt tekitatud reeglit ei muudeta

Nii Sardiinia ralli ajal kui ka pärast seda oli väga palju vestlusi, mis puudutasid võistlejate järjekorda MM-etappidel. Kõige enam tõstatas teemat Sebastien Ogier', kes on olnud pikalt selle vastu, et MM-sarja parimad sõidumehed peavad esimesel päeval teistele teed lahti lükkama. Nõnda võis arvata, et sellega tegeletakse järgnevatel päevadel üsna tihedalt, siis tegelikult pole see FIA rallidirektori Yves Mattoni sõnul nende kontoris kuigi kuum teema.