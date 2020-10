2018. aasta detsembris langetas Franklin otsuse, et loobub sportlaskarjäärist ja keskendub oma tervisele. Ta oli oma kehale niivõrd palju liiga teinud, et järgmist operatsiooni ei suutnud ta enam teha.

Praeguseks 25-aastane ameeriklanna tunnistab, et ta õlad on niivõrd kehvas seisus, et ta ei saaks suure tõenäosusega isegi korralikult ujuda. Seetõttu välistaski Franklin kahe aasta eest võimaluse istuda jällegi operatsioonilauale, et viiele olümpiavõidule lisa tuua.