Kristjan Port: Eesti sportlased kasutavad dopingut, aga uus skandaal on ebatõenäoline

Kalev Kruusi juhitavas saates tuli juttu dopingu kasutamise tagamaadest, Eesti olümpiakomitee (EOK) tegevusest, Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu kaasustest ja muust.

Ligi kümne aastat antidopingu hääletoru olnud Port sõnas, et see aeg on olnud täis üllatusi ja enesearengut. «Oleksin hea meelega valinud midagi muud. Kogu dopinguteema on suur ebameeldivus, mis on kahjustanud Eesti spordi ja kultuuri olemust. Oleme paljastanud alatut palet ja nõrkusi ebamugavustega toimetulekul.»

Ta rõhutab, et on alati esindanud osa, kes proovib aru saada, mitte esitada süüdistusi. Pordi ülesanne oli seletada ja mõista, mis toimub, kuid ta tunnistab, et kartis tõde.

1990. aastal tegi Port teemakohase doktoritöö ja 2005 tekkisid esimesed kontaktid EOKga. «Tegelesin ülikoolis koolitustega ning tekkis idee, et treeneri kutset tuleks paremini arendada. 2008 rajati SA Antidoping, kärsahaisu tol hetkel veel polnud, aga müra oli kuulda. Maailm oli jõudnud sellesse faasi, et ROK polnud asju hästi hallanud ning olukord muutus halvemaks. Raha liikus palju ja petmine oli suure süsteemiga,» meenutas ta.

2011. aastal saabus Eesti jaoks saatuslik moment – Veerpalu proov saadi kätte vastavalt standarditele. «Proov võeti, saadeti ära ja siis hakkas levima kuuldus, et Veerpalu jäi haigeks ja ei saa MMile. Tekkisid erinevad signaalid. Mul hakkas loengu ajal telefon pidevalt helisema. Kui vaheajal vastu võtsin, siis oli see hetk – avalikkuseni jõudis, et Veerpalu oli andnud positiivse dopinguproovi ja ajakirjandus ootas minult kommentaari,» jutustab Port.

Tema sõnul on vahele jäämise tõenäosus võistlustevälisel perioodil väike, sest vastutegevuse viise on palju. FISil olid pikka aega kahtlused, aga siis Veerpalu eksis ja FIS õnnestus. «Punktuaalsete meeste bläkk,» kirjeldas Port olukorda.

Talle muutis raske olukorra lihtsamaks ausus, kuigi sellisteks situatsioonideks kedagi ei koolitata. «Mind häiris, et teadlased asusid Veerpalu kaitsma. Teadus peaks otsima objektiivset tõde, mitte esindama üht või teist osapoolt. Nende argumentatsioon polnud pädev. Paar aastat hiljem tehtud põhjalik analüüs näitab, et tõe otsimise katset polnud.»

Huvitaval kombel määras EOK president Urmas Sõõrumaa pärast juhtumit Mati Alaveri olümpiakomitee täitevkomiteesse. «See on natuke kurb. Urmast kasutati ära, sest tema soov oli sinisilmselt sporti paremaks teha ja jätta eelmise juhtkonna probleemid selja taha,» selgitas Port.

Tema arvates olnuks Alaveri toona olnud võimalus end puhtaks pesta. Ta võinuks hakata dopinguvastaseks ja süsteemist välja astuda.

Port usub, et mõne aja pärast tahab Alaver siiski avalikkuse ette tulla. «Ta on Eesti spordis loonud oma kuvandi ja kogu organisatsiooni tugevuse. Edaspidise jama vältimiseks oleks mõistlik see ära teha. Ta on nii või teisiti süüdi mõistetud ja teatraalset kahetsemist polekski vaja.»