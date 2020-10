Seni peetud kuues liigamatšis on Jõesaar platsil käinud vaid kahes. Ta sai korralikult, 25 minutit möllata 27. septembril Valencia vastu. Ent nädal hiljem piirdus meie mees matšis Malaga Unicajaga vaid minuti ja 17 sekundiga.

Hispaania meedia spekuleerib, et Manresa peatreeneril Pedro Martinezil puudub Jõesaare vastu usaldus. Nopponen seda ei kinnita, ent ridade vahelt võib välja lugeda, et väike tõetera on jutus olemas. Seda toetab suuresti ka protokoll.