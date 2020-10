Ka teine Tänaku kavas olnud Belgias peetav ralli jääb ära

«Loomulikult, veidi enne võistlust sellise teatega lagedale tulla, kaasneb sellega suur pettumus,» alustas rallikorraldaja Jan Verschaeve. «Otsustasime mitu kuud tagasi, et vaatamata keerulisele ajale, soovime rallit korraldada. Teadsime, et sellega kaasneb ohtralt riske. Olime viimase minutini valmis kõike läbiviima pealtvaatajateta ja seda kooskõlas nii valitsuse kui ka kohaliku omavalitsusega.»

Hemicuda ralli kahjuks rääkis, et see märgiti vaatamata tugevale konkurentsile amatöörvõistluseks. See peaks tähendama, et vähemalt praeguse seisuga oleks MM-etapp näiteks toimunud, kuid veidi väiksem võistlus, kus MM-sarja sõidumehed startinuks tuli ära jätta. «Vaatamata tugevatele osalejatele ja väga rangele turvakontrollile pole meie võistlust nimetatud profivõistluseks,» tõdesid korraldajad.