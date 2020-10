Valitsev jalgpalli Euroopa meister tegi Eestile seitse-null

«Ma olin üllatunud, sest tundus, et mängu alguses me kangestusime ja tundsime vastaste ees liigset aukartust. Hollandil on küll maailmaklassi mängijad, aga teatud olukordades jäi meil agressiivsusest puudu. Esimese poolajaga rahule jääda ei saa, teisel kolmveerandtunnil olime natuke paremad, aga mitte piisavalt,» sõnas mängujärgselt Eesti peatreener Jarmo Matikainen.