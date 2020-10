Ralli üks maailmameistritiitel on tekitanud segadust ja mitu leeri

Praegu on juhtohjad Saksamaa tiimi Toksporti esindava Pontus Tidemandi käes, kes on Škoda Fabiaga kogunud 105 punkti. Tema lähim jälitaja on just Citroeni esindaja Mads Östberg, kes jääb maha 18 silmaga, ent on kihutanud ka ühe MM-ralli vähem.