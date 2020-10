Prantsusmaa tipptennisist Gilles Simon avaldas oma autobiograafias, kuidas tennisistid levitasid spekulatsioone, et meeste üksikmängus 20 suure slämmi turniiri võitnud Rafael Nadal on kasutanud keelatud aineid. Sama palju tiitleid on ka teise mängiva legendi Roger Federeri arvel.