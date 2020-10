Kapist välja tulnud olümpiahõbe: ma kartsin enne seda isegi magama jääda

Kui naiste freestyle-suusatamises on Kelly Sildaru üks väheseid, kes kuulub maailma tippu nii pargi- kui ka rennisõidus, siis meeste konkurentsis saab samaga hoobelda Gus Kenworthy. Sotši olümpiahõbe on ühtlasi homoseksuaalne. Uudis, millega ta esimest korda 2015. aastal lagedale tuli. Nüüd ütleb ta, et pidanuks kapist välja tulema juba varemgi.