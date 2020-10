Elvas jagati välja cyclo-crossi Eesti meistrivõistluste medalid

«Olin teistest tugevam eelkõige tõusudel ja kasutasin seda ära. Sõidu teises pooles sain endale sobiliku rütmiga liikuda kuni lõpujooneni ja õnneks viis see võiduni,» võttis värske meister sõidu kokku.

«Esimesel kahel ringil tegin kahel korral sõiduvea, mistõttu panin külje maha. Kui esimesel korral piirdusin lihtsalt külje maha käimisega, siis teisel korral sai lisaks kahjustada rattaking. Esialgu tundus, et laseb sõita, aga mudas joostes jäin ikka hetkeks kingast ilma. Jooksin king käes mudast läbi ja proovisin seda jalga panna. Läks küll aega, aga jalga ma selle surusin.

Selle kõige tõttu oli teine koht jälle sabale saanud, kuid kuna täna oli sirgetel super jalg, siis õnnestus taas vahe sisse teha. Järgmisel ringil sain õnneks kingakinnituse ka toimima ja pingutasin selle nii kinni, et enam jalast ei tuleks. Sõidu jooksul vajutasin seal, kus sai ja ilmselt tänu sellele tuli lõpuks ka võit. Peale kõiki sõidu ajal toimunud ebaõnnestumisi, on meistrikuld eriti särav,» kommenteeris Mõttus tänast.

Võistluse peakorraldaja Caspar Austa võttis võistluse kokku järgnevalt: «Austa Rattaklubile oli Eesti Meistrivõistluste korraldamine esimene omataoline, võttes arvesse selle tähtsust ja mahtu. Samas tõdesime, et tegemist oli hea väljakutsega ja tänaseks võime öelda, et saime hakkama. Tagasiside oli väga positiivne, mis puudutas nii raja ülesehitust kui korralduslikku poolt. Tundus, et rahule jäid nii ratturid kui pealtvaatajad. Soovitame sellist kogemust kindlasti ka teistele Liidu klubidele.»