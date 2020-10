FOTO: Lavadinho Via Www.imago-images.de/Imago Images/panoramic

Thierry Neuville hoiab pöidlaid pihus, et kuu aja pärast saaks ta koduteedel võidu kihutada.

Viimastel nädalatel on palju räägitud Belgia ralli võimalikust ärajäämisest. Viimane sõnum kuningriigist on selline, et ralli saaks aset leida, kuid ilma publikuta. Paraku ei pruugi sellistel tingimustel MM-etappi toimuda.