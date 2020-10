Manchester Unitedi tähtmängija alustab kohtuteed tema kohta libauudiseid levitanud meediaväljaande vastu

Mitmed Lähis-Ida agentuurid kirjutasid mõnda aega tagasi, et Prantsusmaa koondisega maailmameistriks kroonitud Pogba on otsustanud pärast riigi presidendi Emmanuel Macroni väljaütlemist Samuel Patty mõrva kohta rahvuskoondise karjäärist loobuda.

Mängumees ise võttis kiiresti sõna oma sotsiaalmeedias, kus lükkas need väited kategooriliselt tagasi. «Täielik libauudis on minu kohta ringlema läinud. Need väited pole tõesed ja ma pole kordagi midagi sellist öelnud,» sõnas Pogba Instagrammis.