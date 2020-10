Seda ennekõike selle tõttu, et Belgias pole kumbki sõitja varem kihutanud ja kogu meeskonnal on väga palju õppida. «Belgia on suhteliselt uus paik meie jaoks. Koht, kus me pole varasemalt olnud ning on väga tähtis, et meie sõitjad saaksid autos hea tunde sisse. Selle kogemuse pealt on hea MM-rallile minna,» jätaks Wilson, kes arvas, et Belgias on kogemustel väga suur roll, kuna olukorrad võivad väga kiiresti muutuda.