Soome korvpallikoondis püüab EM-valikmängudeks kohale meelitada ka oma NBA tähte

Teatavasti pole NBA klubid väga altid lubama oma mängijatel rahvuskoondiste juurde tulla, kuid esimesed mängud sealses korvpalliliigas peaksid toimuma alles jõulude paiku. Nõnda teebki Soome alaliit hetkel koostööd nii Fiba kui ka NBAga, et oma tähtmängija Lauri Markkanen kodusesse EM-valiktsükli mulli ikkagi tuua.

Viimati 10. märtsil väljakule jooksnud Markkanen on ise väga huvitatud Soome esindamisest. «Praeguseks on möödnud enam kui pool aastat minu viimasest mängust. Mängunälg on juba väga suur ja seega tahaksin Soomet esindada küll. Peame kindlasti kõike kooskõlastama, aga kuniks säilib võimalus, siis olen kindlasti valmis Euroopasse reisima,» selgitas Markkanen.