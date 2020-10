Aasta tagasi veebruaris teatas Rahvusvaheline Laskesuusatamiseliit (IBU), et taasalustab uurimist Ustjugovi dopingureeglite rikkumise suhtes. Kuigi 35-aastane venelane on juba karjääri lõpetanud määrati talle märtsis kaheaastane võistluskeeld. Samal kuul teatas Ustjugov, et kaebab otsuse edasi CASi.

CASi otsust pole veel ametlikult teatavaks tehtud, kuid IBU teatel leiti uurimise käigus tõendeid, et Usjugov on dopingut kasutanud ning nad pikendasid tema võistluskeeldu. Lisaks kustutatakse venelase võistlustulemused alates 2010. aasta jaanuarist. See tähendab, et ta jääb ilma 2010. aasta Vancouveri olümpiamängude ühisstardiga sõidu kullast ja 2014 Sotšis võidetud teatesõidu kuldmedalist (meeskonda kuulusid veel Anton Šipulin, Dmitri Malõško, ja Aleksei Volkov). Lisaks kuulub tagastamisele Vancouveri teatesõidu olümpiapronks. Praegu oodatakse veel Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) lõpliku otsust tulemuste tühistamise kohta.