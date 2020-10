Tänak hindas oma võimalusi tänavu MM-tiitli nimel heidelda

Tänak jääb kaks etappi enne hooaja lõppu üldarvestuse esikohta hoidvast Elfyn Evansist maga 28 punktiga ning on neljas. Kahelt rallilt on maksimaalselt võimalik koguda 60 silma. Saarlase hinnangul on MM-tiitli püüdmine keeruline, kuid muutuvates oludes sõidetav Ieperi (prantsuse keeles Ypres’i) ralli võib sellele hoogu juurde anda.

Tavapäraselt on Ieperi rallit peetud vahetult pärast suvist pööripäeva, kuid pandeemia mängis plaanid ringi ja nii toimub võistlus esmakordselt sügisel. Pirtsakas sügisilm võib aga tähendada, et kiirel ja kurvilisel Belgia asfaldil on võimalik suurelt võita ning ka kõvasti hävida. Kui sajab vihma ja rajale kandub palju muda, võime näha ettearvamatu Monte Carlo ralli kordusetendust. Tõsi, mägesid ehk Alpe Flandrias pole, kuid tee ääres ähvardavad sõitjaid kraavid, mis on ajaloo jooksul neelanud nii mõnegi nimeka sõitja.