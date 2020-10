Anett Kontaveit: kriitikat ja mahategemist on võib-olla liialt palju

Kui veel enne püsis õhus variant, et Kontaveit osaleb novembri teisel nädalal aasta viimasel WTA-turniiril Linzis, siis nüüd saabus kinnitus hooaja lõppemisest. Pärast Ostrava turniiri ebaõnnestumist kurtis ta vaimse väsimuse üle, see saigi peamiselt otsustavaks.

«Nüüd tuleb natuke kergem periood. Teen vähem trenni, mängin vähem tennist ja puhkan, et järgmisel hooajal juba uue hooga alustada,» märkis Kontaveit.

Varakult saavutatud eduga kaasnevad ka üsna suur avalikkuse ootus. Kontaveidi puhul on sageli räägitud vaimsest jõust, mida osad peavad tema peamiseks nõrkuseks.

«Mul tuleb vahel vaimne väsimus peale, kui olen väga pikalt järjest turniire mänginud või pole saanud käia kodus. Ennast laadida. Kui rutiin venib pikaks, siis ma pole nii värske ja terav. Aga tunnen, et see on kogu aeg läinud paremaks,» arutles Eesti esinumber.

«Maailmas pole tennisisti, kes kogu aeg võidaks. Mitte, et ma oleks enda saavutatud kohaga rahul, saan ja tahan paremini, aga väga palju leidub kriitikat ja mahategemist. Võib-olla liiga palju. Arvan, et võtan kriitikat hästi vastu, aga mingites kohtades on see võib-olla liiast ja ebavajalik.»

Kas kriitika mõjutab? «Eks tähele panen ikka. Arvan, et kõik inimesed panevad tähele, kui nende kohta midagi kirjutatakse. Muidugi pole alati tore lugeda, aga ei usu, et see mu tuju või sooritust mõjutaks,» vastas Kontaveit.