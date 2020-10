Soome laskesuusakoondise eestlased ei tea, kas neid neeti maapõhja või kiideti taevani

2018. aasta Pyeongchangi taliolümpial Kikkan Randallile kullasuusad – ameeriklanna võitis koos Jessica Digginsiga naiste sprinditeate – määrinud Sander märgib, et tegelikult ei oodanud soomlased hooldetiimilt suurt midagi peale tasemel töö. «Ideed neid väga ei huvitanud, vaid lihtsalt öeldi, et tule ja tee. Eelnevalt olin häid tulemusi näidanud ning suutsime seda jätkata ka Soomes,» tunnistas pärnakas.

Hooaja jooksul saadi kiidusõnu sportlastelt ning nurinat pole kuuldud meedialt ega alaliidult. Muidugi, see ei tähenda, nagu avaneks nüüd võimalus jalad seinale visata ja vana rasva pealt edasi liuelda. Sander selgitas: «Eks taset hoida või kergitada ongi palju raskem, kui kuskile korraks jõuda. Nii nagu on spordis, käib see ka määrdemehena. Teeme käsitööd ja suuresti vajatakse ka õnne. Mõnel on seda lihtsalt rohkem kui teisel.»