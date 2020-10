Kuningliku vormelisarja suurim üllataja teenis võimaluse ka tulevaks hooajaks

Juba korraks maha kantud Gasly saab nõnda kindlasti kuninglikus sarjas jätkata ka järgmisel hooajal ning sõidumees ise on sellega väga rahul. «Mul on väga hea meel, et sõidan AlphaTauri võistkonnas ka tuleval aastal. Tänavune hooaeg on läinud väga hästi ja oleme graafikus, et teha aegade parim tulemus siinses võistkonnas,» selgitas Gasly.