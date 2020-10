Pärnu VK suutis viiendas geimis Jelgava vastu võidu võtta

Pärnu peatreener Avo Keel peab põhilibero Silver Maari ajateenistuses oleku tõttu plaane tegema viimasel hetkel. «Praegu on selline peataolek, sest me pole veel vastust saanud, kas Silver saab nädalavahetusel meile appi tulla või mitte. Täna-homme (neljapäeval-reedel - toim.) peaks selgeks saama, siis saan ka konkreetseid plaane teha seoses mängijate positsioonidega,» ütleb Keel, kes viimati liigutas libero kohale põhiside Martti Keele. Lisaks on mitmeks kuuks koosseisust puudu Kaur Erik Kais, kes murdis pöidlaluu.

Pärast viimast karikavõistluste kaotust Selverile tõdes juhendaja, et tegi mõned valed otsused ja et meeskonnal on kohati probleeme võitluslikkusega. «Sellega tegeleme me koguaeg, eks ta on erinevate iseloomude küsimus, mõni ei saagi ehk aru, mis see võitlus on. Aga mis sa teed, kui pole kõik sellised tänavakaklejad, vaid tagasihoidlikumad. Selge on, et meie mentaalne pool kõigub kõvasti ja kahjuks ka sellistes mängudes nagu karikas oli. Lisaks tegin seal mõned valed otsused mängijate positsioonide osas,» lisab Keel, kes loodab mängudest Läti klubidega teenida vähemalt neli punkti. «Vähemaga ei tahaks leppida.»