See on Klopi üks põhimõte, kui ees ootab väljakutse. Ta kasutas seda lauset hoolealuste moraali tõstmiseks pärast Aston Villalt saadud 2:7 kaotust, kui saatis neile mängujärgsel hommikul kirja, vahendas väljaanne The Athletic. Ignoreeri sind ümbritsevat müra, astu samm tagasi ja vaata suuremat pilti. 90 õnnetut minutit ei muutnud olematuks kaht hiilgavat hooaega.