Vabavõitluse elav legend Habib Nurmagomedov šokeeris ööl vastu laupäeva avalikust, kui teatas pärast Justin Gaethje alistamist, et tõmbab karjäärile joone alla. Kuigi UFC pealik Dana White on üritanud Dagestani võitlejat pärast seda ka ümber rääkida, on rusikakangelane endale kindlaks jäänud.