HC Tallinn pääses eurosarjas mänguta edasi

Täna teatas Euroopa Käsipalliliit (EHF), et üks kahest eurosarjas osalevast Eesti meeskonnast pääses mänguta järgmisse ringi. HC Tallinn loositi tugevuselt kolmanda karikasarja ehk EHF European Cup-i teises valikringis vastamisi soomlaste Karjaa BK-46-ga, ent nüüd on need mängud tühistatud ja HC Tallinn edenes kolmandasse eelringi.