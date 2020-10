«Alfa Romeo võistkond on minu jaoks rohkem kui võidusõidutiim, see on nagu teine perekond,» ütles 2007. aastal maailmameistriks tulnud Räikkönen pressiteate vahendusel. Tõsi ta on: ehkki tema leivaisa kannab Alfa Romeo nime, on tegelikult tegu Sauberi võistkonnaga, kus alustas Espoost pärit vormelisõitja 2001. aastal oma F1-karjääri.