Näiteks võeti viimase karmistuva seadusena Poolas vastu määrus, et nüüd on abort keelatud, kui on teada, et loode on saanud vigastada. Kowalczyk-Tekieli oli üks neist, kes kogunesid tänavatele, et uue seaduse vastu protesteerida.

«Kuidas on võimalik, et naisel on kohustus kanda last, kes sureb veidi pärast sündi?» küsis kahekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister. «Kuidas on võimalik, et pere peab elus hoidma loodet, kui arstid ütlevad, et ta jääb vegetatiivsesse seisundisse?»