Ametlik ⟩ Belgia MM-ralli jääb ära!

Ralli korraldaja Club Supersport andis reede pärastlõunal teada, et tänavu MM-kalendrisse kuuluma pidanud Ieperi ralli tänavu siiski ei sõideta.

«Mõistame, et hetkel on riigi elanikkonna, tervisehoiutöötajate, meie palgal olevate inimeste, vabatahtlike rallifännide tervis [võistlusest] tähtsam,» ütles ralli korraldustiimi kuuluv Jan Huyghe.

«Oleme tervisekriisi jälginud koos kohalike ametivõimudega ja kahjuks numbrid on dramaatiliselt tõusnud. Ieperi ralli on olnud ohutuse poole pealt aastaid Euroopas esirinnas ja seekord peame mõtlema ka tervisele,» lisas Huyghe.

Ieperi linnapea Emmily Talpe sõnul ei jäänud ametnikele valikut. «Oleme alati toetanud Ieperi rallit, aga sel korral ei saanud me lasta sellel toimuda. Pidasime otsuse osas nõu Lääne-Flandria kuberneriga ja teiste omavalitsuste juhtidega»

Enne ametlikku teadet kirjutas sellest ka usaldusväärne ralliportaal DirtFish, mis tugines oma artiklis Ieperi ralli korraldustiimile lähedal olevatele isikutele. Tõele au andes pole uudis põrmugi üllatav, sest koroonaviiruse teine laine on Belgiale mõjunud rängalt ning riigi meditsiinisüsteem on suurtes raskustes.

«Ära jätmine oli veidi möödapääsmatu samm,» ütles üks allikas DirtFishile. «See ei tee aga otsust kergemaks. See on Belgia rallile valus löök. Meil oli võimalus teha teoks unistus, kuid peame mõtlema teiste inimeste peale. Praegu ei keerle maailm autoralli ümber.»

Belgia MM-etapi ärajäämine tähendab, et MM-sarjas on ees veel vaid üks etapp, kui 3.-6. detsembrini oodatakse rallikarusselli Itaaliasse Monzasse. Koroonaolukorda vaadates on aga seegi võistlus ohus.