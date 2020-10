Rytas ja Kitsing jäid tiimi parimast mehest ilma

Rytase koduleht andis teada, et Jackson lahkus perekondlikel põhjustel ootamatult meeskonna juurest. «Mängija ei soovinud avaldada, millised need perekondlikud põhjused olid. Austame tema privaatsust ja soovime uskuda Jacksoni sõnu. Meie jaoks on tegu valusa uudisega, sest kaotame ühe liidritest ja väga tähtsa mängija. Soovime tema sugulasele terviseid ja vaatame, keda saame praegusel keerulisel ajal klubi juurde tuua,» sõnas klubi direktor Justas Jankauskas.