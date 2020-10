Viimasel ajal on terrorirünnakute sagedus Prantsusmaal taas tõusnud ja seetõttu on riik terroriohu tõstnud kõige kõrgemale tasemele. Sellega on aga kaasnenud riigisisesed pinged.

Oktoobri alguses sõnas Macron, et «islam on religioon, mis on hetkel kriisis» ja teenis sellega paljude moslemite halvakspanu. Seetõttu võttis ühismeedia vahendusel sõna ka Nurmagomedov, kes samuti islamiusku on.