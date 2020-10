Reede pärastlõunal tuli teade, et 19.-22. novembrini toimuma pidanud Ieperi ralli jäetakse Belgias kontrolli alt väljunud koroonakriisi tõttu ära. «Mõistame, et hetkel on riigi elanikkonna, tervisehoiutöötajate, meie palgal olevate inimeste, vabatahtlike rallifännide tervis [võistlusest] tähtsam,» ütles ralli korraldustiimi kuuluv Jan Huyghe.