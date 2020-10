GALERII ⟩ Kalev/Cramo ei jätnud liidrite duellis Pärnule võimalust, kuid sai väga valusa hoobi

Kumbki sats polnud tänavu veel ainsatki mängu kaotanud, kuid mõnda aega isolatsioonis istunud Kalevil oli all vaid kaks matši. Vaikselt rütmi koguv Eesti esiklubi alustas kohtumist hästi, rünnakul mindi enesekindlalt viskele, kaitses tegutseti üsna agressiivselt. Pärnu jäi kiiresti 0:8 ja 2:10 kaotusseisu.

Tasapisi said suvepealinlased rohkem mängu sisse, Kalevi poolel jäi pall väga tihti mängujuht Marcus Keene´i kätte kinni. Vahe sulas vaid neljale, kuniks mängu tuli Rauno Nurger, kes külaliste tsentri Lauris Blausi selgelt üle mängis ja kuus punkti jutti tõi. Avaveerand kuulus võõrustajatele 20:12.

Kolmas veerandaeg algas sarnases rütmis. Kohe kui Pärnu natukenegi hapniku sai, olid Kalevil kiired vastused olemas. Samas tõusis Štelmahersi vererõhk üha kõrgemale, korraliku peatäie sõimu sai nii mõnigi mees. Kõrged nõudmised on mõistetavad, sest paratamatult sätitakse koduliigaga vormi VTB Ühisliiga matšideks.

Kalev käristas kolmandal vaatusel vahe 20-punktiliseks ning suure osa kolmandast veerandajast püsis see samas suurusjärgus. Viimasele kümnele minutile läksid koduperemehed vastu XX:XX eduseisus.

Võidu kõrvale sai Kalev aga ka ühe valusa hoobi: lauavõitluses vigastas pealtnäha üsna tõsiselt hüppeliigest keskmängija Nurger. Arvestades, et korvi alt on niigi üks mees puudu, jagub neljapäevase Ühisliiga mängu eel Astanaga muretsemiseks põhjust kõvasti. Pikkadest jäid rivvi vaid Kregor Hermet ja Devin Thomas.

Võistkonna abitreener Indrek Reinbok kinnitas vahetult pärast matši, et Nurgeri vigastus oli tõsine ja «oleks hästi, kui see piirduks paari nädalaga». Tema sõnutsi käib pikkade otsingul suurt töö, mõned kandidaadid on välja valitud, ent Astana vastu kindlasti lisandust ei tule.