TalTechi kehv vorm jätkub, Rapla vastu ei visatud 50 punktigi

TalTechi Spordihoonesse kogunenud 443 pealtvaataja silme all jätkus aga kodumeeskonna kaotuste jada. Avaveerandil suudeti visata vaid üheksa punkti, Rapla arvele kogunes neid aga 19. Poolajapausile mindi aga võõrustajate eduseisus 25:24. Murranguliseks osutus kolmas veerandaeg, mille võitis Rapla 23:9. Otsustav veerand kulges võrdsemas rütmis.

Rapla kerkis võiduga turniiritabelis kolmandale kohale, hooaja jooksul on saadud kaks kaotust. TalTech on teeninud vaid ühe võidu, viimased kolm kohtumist on kaotatud.