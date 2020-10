Kitsingul oli hea viskepäev, aga Rytas kaotas kolmanda mängu järjest

Laupäevase kaotusega Rytas tabelikohta ei loovutanud ning jätkab teisel kohal. Liider on kuuest mängust viis võitu teeninud Žalgiris, Rytase arvel on kuus võitu ja kaks kaotust. Kolmandaks tõusnud Nevežis on teeninud viis võitu ja kaks kaotust.