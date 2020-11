Mongoolia nõuab rassistlike kommentaaride tõttu Verstappeni vastutusele võtmist

23-aastane Verstappen ei suutnud keelt hammaste taga hoida nädal tagasi peetud Portugali GP vabatreeningul, kui põrkas kokku Racing Pointi sõitja Lance Strolliga. «Kas see kutt on kuradi pime? Mis kurat temaga viga on? Jeesus Kristus. Milline hälvik. On ikka mongol küll, raisk,» tulistas Verstappen raadioside teel konkurendi pihta.