Väljaanne Iltalehti kirjutab, et alpimajade kasutamine on Soome spordis tõusev trend. Kui viimasel ajal on see pigem olnud jooksjate pärusmaa, siis tänavu on nendes käinud ka murdmaasuusatajad, kinnitab meestekoondise peatreener Mikko Virtanen.