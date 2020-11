Eelmisel kuul sai selgeks, et MM-sarja koroonaviiruse tõttu koha teeninud Belgia leperi ralli jääb ikkagi epideemia hoogsamaks muutumise tõttu ära ning nõnda jääb hooaja lõpuni veel ainult üks ainus ralli. See peaks toimuma Itaalias legendaarse Monza ringrajal ja selle lähistel.

Vähemalt Martin ootab juba väga, et saaks taas Toyota Yarise WRC masinasse istuda ja võidu peale kihutada. Nende edu teisel kohal olevate meeskonnakaaslaste Sebastien Ogier' ja Julien Ingrassia ees on 14 punkti. MM-tiitli võivad teoreetiliselt võita veel ka Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Ott Tänak, kuid nemad jäävad liidritest juba enam kui 20 punkti kaugusele.