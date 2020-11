Aivar Rehemaa: palusin Mati Alaverilt abi protsesside kiirendamiseks, mitte ei teinud temaga koostööd

Covid-19 tõttu on Soome reisimiseks vaja saada aga kutset. Rehemaa pöördus seetõttu Alaveri poole, et protsessi kiirendada. «Mati Alaver helistas oma sõbrale, Soome Suusaliidu peasekretärile, ja küsis, kas oleks võimalik kutse hankimist kiirendada. See ei vasta tõele, et ta aitab laagrit korraldada. Ta pole sellega kuidagi seotud,» rääkis Rehemaa.