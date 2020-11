Radikaalne idee: korvpalli eurosarjad panna pausile ja mängida edasi kevadel

«Elame väga tõsisel ja nõudlikul ajal: enamiku Euroopa riikide valitsused on võtnud vastu erinevate piirkondade lukustamise otsuseid, et kaitsta inimesi Covidi viiruse eest. Igal nädalal lisandub üha treenereid ja mängijaid, kelle koroonatest on positiivne, aina enam mänge lükatakse seetõttu edasi. Riikidevaheline reisimine ohustab meeskondade ja kohtunike tervist,» kirjutas Messina portaalis Eurohoops avaldatud avalikus kirjas.