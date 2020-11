Regulaarselt Schumacheri külastav FIA president andis aimu vormelilegendi tervisest

Mick Schumacher on üha selgemalt liikumas isa jälgedes ja peaks juba tuleval hooajal kihutama kuninglikus vormelisarjas. Ferrari noorteakadeemiasse kuuluvat Micki seostatakse üha rohkem Haasi vormelitiimiga, mis kasutab just Ferrari jõuallikaid. Sellele andis veel tõuke fakt, et Haas vahetab kindlasti välja praegused sõitjad Romain Grosjeani ja Kevin Magnusseni.

Tegelikult oletati, et Mick hakkab ühes meeskonnas sõitma isa Michaeli ühe konkurendi Kimi Räikköneniga samas tiimis, kuid see võimalus kustus, sest Alfa Romeo kinnitas möödunud nädalal oma järgmise hooaja tiimi. Räikköneni meeskonnakaaslasena jätkab itaallane Antonio Giovinazzi.

«Ta on noor ja väga andekas sõitja. Ta kannab edasi suurt nime, kuid ainult see ei juhi autot. Kui ta F1ga liitub, siis ta ei hakka kohe tugevaimates meeskondades sõitma ning vajab kohanemiseks kindlasti aega. Hetkel on võimatu öelda, kas ta on sama andekas kui ta isa, Max Verstappen või Lewis Hamilton,» lõpetas Todt.